Sentindo-se 'forte', Sabrina Parlatore relembra luta contra o câncer de mama

. Foto: Reprodução / Instagram @sabrinaparlaoficial

A apresentadora Sabrina Parlatore publicou em seu Instagram uma imagem comparando sua atual aparência com a que tinha um ano atrás, quando ainda lutava contra um câncer de mama.

"A foto da esquerda foi feita no Réveillon do ano passado. Estava completamente esgotada física e emocionalmente. A outra foto tirei hoje, quando respiro aliviada com minha energia recuperada e me sentindo forte, pronta para os desafios que a vida nos impõe", explicou.

Ela aproveitou a postagem para falar sobre o drama de ter passado por 16 sessões de quimioterapia e 33 sessões de radioterapia, além de agradecer a familiares, amigos, médicos e enfermeiros e incentivar outras pessoas que lutam contra a doença a não desistirem.

Veja abaixo: