'Se eu já era doida, agora fiquei doida de vez', diz Ivete da janela de hospital

A cantora Ivete Sangalo no Rock In Rio, em setembro Foto: Wilton Junior/Estadão

Em plena terça-feira de carnaval, 13, em Salvador, Ivete Sangalo foi até a janela do Hospital Aliança, onde nasceram as gêmeas Marina e Helena, e conversou com a imprensa e fãs que estavam nas proximidades do local.

"Está tudo tranquilo, eu tenho muito leite. Elas são lindas. Se eu já era doida, agora fiquei doida de vez", afirmou sobre os primeiros dias de Marina e Helena. "Meu parto foi maravilhoso", disse a cantora sobre o nascimento das filhas que ocorreu no sábado, 10. A primeira foto das meninas foi publicada no Instagram no dia seguinte ao nascimento, no domingo, 11.

A cantora contou que está amamentando as duas meninas ao mesmo tempo. Questionada se uma delas é mais "gulosa", ela brincou: "as duas puxaram a mãe".

Ivete também falou sobre o filho mais velho, Marcelo: "ele está maravilhoso". Após perguntarem se ela "fechou a fábrica", a artista disse que não fará nenhum procedimento.

Teve entrevista na sacada do hospital com Ivete Sangalo sobre gêmeas: "As meninas estão bem e mamando sem parar"... pic.twitter.com/i4ZhqzBnDf — BABADO AFIADO (@babadoafiado) 13 de fevereiro de 2018

Gestação

Após tentar engravidar naturalmente, Ivete Sangalo recorreu ao método de inseminação artificial para gerar gêmeas Helena e Marina. “Não é barato, e muitas pessoas colocam a economia de uma vida nisso, e às vezes não dá certo. Decidi falar sobre essa gestação porque pessoas podem passar pelas dificuldades e desafios, e pode ajudar ter um artista vivendo a mesma experiência”, afirmou a cantora.

Ivete também contou que o filho mais velho Marcelo e o marido Daniel Cady torciam muito para que ela ficasse grávida, mas não a pressionavam. “É importante que a mulher se sinta apoiada, e não pressionada.”

Conheça artistas que têm filhos gêmeos: