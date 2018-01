‘Se eu brinco, falam que eu to arrogante’, diz Anitta após resposta irônica a internauta

Cantora afirmou que resposta foi apenas uma brincadeira Foto: Fabio Motta / Estadão

Anitta parece estar com pouca paciência com seus seguidores no Twitter. A cantora deu uma resposta irônica a um internauta que havia feito uma reclamação para ela nesta quinta-feira, 18.

A funkeira usou sua rede social para explicar que está gravando um DVD animado infantil e garantir que não vai mudar o foco de sua carreira. “O que não significa que vou mudar de rumo e parar com meus clipes e trabalhos que já faço e vocês conhecem”, escreveu.

Um seguidor da cantora comentou que gostaria que ela gravasse um CD novo. “Queremos cd novo, com conceito, todo organizado, clipes bons e muita divulgação”, tuitou.

A resposta de Anitta foi curta e grossa: “Tendi... faz um”. E continuou: “Ah, pô... Mereceu, não? Hahahaha a dica foi porque estamos sem lançamento ultimamente né…”. A cantora concluiu em dezembro o projeto check mate, no qual lançou um clipe novo por mês.

Os internautas ficaram divididos entre os que se divertiram com a resposta da funkeira e os que criticaram sua postura. “É muito difícil. Se eu falo de boa, reclamam que eu não brinco mais, me pedem a antiga de volta.... Se eu brinco, falam que eu to arrogante... Fico confusa”, desabafou Anitta.

Confira:

Aos meus fãs do Brasil... se acalmem. Eu não vou mudar a minha carreira para o foco infantil — Anitta (@Anitta) 18 de janeiro de 2018

Eu estou produzindo um dvd infantil em animação (desenho) ... com músicas e histórias voltadas para o público de 0 a 4 anos — Anitta (@Anitta) 18 de janeiro de 2018

O que não significa que vou mudar de rumo e parar com meus clipes e trabalhos que já faço e vocês conhecem — Anitta (@Anitta) 18 de janeiro de 2018

queremos cd novo, com conceito, todo organizado, clipes bons e muita divulgação. — Matheus (@itstheustheus) 18 de janeiro de 2018

Tendi... faz um — Anitta (@Anitta) 18 de janeiro de 2018

Ahhh po... mereceu, não? Hahahaha a dica foi pq tamo sem lançamento ultimamente né ... hahahaha — Anitta (@Anitta) 18 de janeiro de 2018