Scarlett Johansson se emociona ao saber que antepassados morreram no Gueto de Varsóvia

A atriz Scarlett Johansson Foto: Reprodução de cena de 'Finding Your Roots' (2017) / PBS

A atriz Scarlett Johansson se emocionou ao participar do programa Finding Your Roots, do canal norte-americano PBS, no qual artistas descobrem a história de seus antepassados.

A intérprete, nascida nos Estados Unidos, caiu em lágrimas ao se deparar com o destino de parte de seus familiares. Ela descobriu que eles morreram no Gueto de Varsóvia, na Polônia, campo de concentração no qual os nazistas mantinham cerca de 400 mil judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

"Isso é triste", afirma Johansson após ler as fichas dos ancestrais, emocionada. "É um horror que você não conseguiria imaginar. É simplesmente louco pensar nisso", diz Johansson.

"Seria tão diferente para eles se eles tivessem vindo para os Estados Unidos com os meus pais. Isso me conecta mais com um lado meu e da minha família que eu nem sabia que existia. Foi muito inesperado", afirma ela. O episódio irá ao ar na próxima terça-feira, 31.

Confira no vídeo abaixo a reação de Scarlett Johansson: