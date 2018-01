Sasha Meneghel assume namoro com ator de 'Malhação'

Bruno Montaleone e Sasha Meneghel assumem o namoro Foto: Instagram/@montaleonebruno/

Após alguns dias de especulações, Sasha Meneghel resolveu assumir o namoro com o ator Bruno Montaleone.

A filha de Xuxa publicou em seu Instagram uma imagem beijando o rosto do rapaz, que atuou na temporada de 2015 de Malhação, com a legenda: 'ei, adoro tu".

O rapaz retribuiu o carinho e também postou uma imagem com Sasha, e escreveu: "Eu e minha pequena no set de gravação de Lagoa Azul".

O novo casal está curtindo as festas de fim de ano na cidade de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e tem publicado alguns instantes da diversão no Stories do Instagram.