Sasha comemora a conclusão do Ensino Médio e se prepara para estudar nos EUA

Sasha vai estudar moda nos Estados Unidos. Foto: Bang Showbiz

Sasha Meneghel participou da primeira confraternização de despedida de sua turma no colégio americano onde estuda, no Rio de Janeiro.

Na foto postada no Instagram, a filha de Xuxa Meneghel aparece com o rosto pintado e usando uma camiseta escrita "senioritis", um termo usado pelos estudantes americanos que cursam o último ano do Ensino Médio antes de ingressarem na faculdade.

Como o colégio de Sasha segue o calendário escolar americano, o fim das aulas está bem próximo, tanto é que no começo do mês a estudante participou da formatura e usou a tradicional beca.

Assim que completar 18 anos, no dia 28 de julho, Sasha vai embarcar para os Estados Unidos onde estudará Moda.

A jovem, que é tímida e não gosta de falar muito da vida pessoal, segue em silêncio sobre essa nova etapa de sua vida. Já sua avó paterna, Beth Szafir, mãe de Luciano, é a que mais incentiva a neta a estudar no exterior. "A melhor coisa que poderia acontecer. Lá, ela vai ter, sem dúvidas, muito mais oportunidades", disse em entrevista ao jornal Extra.