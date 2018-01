Sarah Jessica Parker e Ellen Macpherson: para elas, os 50 são realmente os novos 30

A modelo australiana Elle Macpherson, que completa 51 esta semana, acaba de anunciar que será mãe novamente Foto: Divulgação

Se os 50 são realmente os novos 30, como se alardeia por aí, a atriz americana Sarah Jessica Parker é a embaixadora oficial dessa tendência. Ninguém representa tão bem o time de cinquentonas bonitas, saudáveis, independentes e bem resolvidas dos dias atuais quanto a atriz, a escritora e fashionista Carrie Bradshaw, de Sex and The City.

Tal qual a personagem que eternizou na tevê e no cinema, ela é uma típica fun-fearless-female - termo cunhado pela editora Helen Gurley Brown, responsável por transformar a revista Cosmopolitan numa espécie de bíblia da liberação sexual feminina, para designar as mulheres destemidas e divertidas que batalham por um lugar digno no mundo pós-feminismo, mas não abrem mão de um grande amor, à moda antiga.

Casada com o ator Matthew Broderick desde 1997, ela é a típica mãe moderna de três filhos, que trabalha, tem seus negócios e adia a gravidez: seu primogênito nasceu em 2002. quando ela tinha 37 anos, e suas filhas gêmeas, em 2009, quando já estava com 44. Profissionalmente, ela acumula funções - e parece estar bem feliz com isso: além de atriz, é produtora e dona de uma marca de sapatos batizada com suas iniciais, a SJP.

Sarah Jessica Parker não é a única que chamou a atenção esta semana por desmantelar os padrões etários pré-estabelecidos. A modelo australiana Elle Macpherson, que completa 51 esta semana, acaba de anunciar que será mãe novamente. Depois de tentar engravidar naturalmente de seu atual marido, o milionário Jeffrey Soffer, por um ano e meio, sem sucesso, ela optou por recorrer à barriga de aluguel. E já está dando início ao “projeto”. A modelo afirmou que congelou seus óvulos já pensando na possibilidade de uma maternidade tardia, depois dos 50. E por que não?