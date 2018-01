Sandy revela que não quer que seu filho seja artista mirim

A cantora Sandy Foto: Instagram / @sandyoficial

Em entrevista à revista Quem, a cantora Sandy afirmou que vai dificultar ao máximo que seu filho Theo, de 3 anos, seja artista desde pequeno. Ela também revelou que ninguém acredita na idade que tem - Sandy completou 34 anos em janeiro.

Perguntada sobre a hipótese de o filho querer seguir seus passos e se tornar cantor, Sandy foi clara: "Eu realmente espero que não, não tão jovem assim", respondeu ela, que iniciou a carreira musical aos 7 anos.

"Vou segurar ao máximo para que ele não seja artista mirim, nem artista adolescente", contou. "Porque eu sei das dificuldades. Eu tive muita sorte, mas não é assim com todo mundo". Em ressalva, no entanto, ela declarou que não decide nada pelo filho.

Sobre a idade, Sandy revelou: "As pessoas não acreditam quando falo que tenho 34 anos". Na conversa, a cantora afirmou também que, apesar de a idade ter lhe dado maturidade para que ela se sentisse segura pessoal e profissionalmente, sentiu o peso da vida adulta quando chegou aos 30 anos. "Já me acostumei (...). Não que eu goste de tudo que vem com ela [a vida adulta]", afirmou.