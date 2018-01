Sandy revela que já bebeu além da conta: ‘Vomitei sete vezes’

Sandy participou de brincadeira no canal do youtuber Matheus Mazzafera Foto: Instagram/@sandyoficial

Já imaginou ver a Sandy completamente bêbada, dando 'PT' em uma festa? Pode acreditar, isso realmente aconteceu. Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, a cantora relembrou a vez em que ficou muito mal após exagerar na bebida.

“Nossa, bebi até passar mal. Eu vomitei sete vezes. Fiquei abraçada no vaso, ele virou meu melhor amigo naquela noite”, brincou Sandy.

“Eu estava na fazenda, com a família, entre amigos… Minha melhor amiga estava comigo e ficou acordada quase a noite inteira me vigiando para ver se eu não ia fazer mais nada”, comentou.

Além de revelar que já passou da conta na bebedeira, Sandy também confessou que foi multada por excesso de velocidade e que fala diversos palavrões enquanto dirige.

“[Eu falo] Filho da p***! Ou qualquer coisa que vem na cabeça”, disse. “Se bem que agora eu já não fico mais tão esquentada no trânsito, mas eu já fui muito nervosa”, explicou a cantora.

Ainda durante a brincadeira de ‘Eu Nunca’ com Mazzafera, Sandy falou sobre curiosidades como o fato de nunca ter nadado nua.

“Nem na minha casa. Eu tenho medo de gente me fotografar de longe, de alguém me ver, um vizinho com binóculo, sei lá. Pô, sou famosa desde pequena, né?”, justificou a cantora, que começou a carreira aos 7 anos.

Assista à entrevista completa: