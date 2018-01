Sandy rebate internauta que criticou sua maquiagem no Teleton

A cantora Sandy Foto: Instagram / @sandyoficial

A cantora Sandy Leah chamou atenção ao responder uma crítica feita por uma usuária do Twitter sobre a maquiagem que estava usando durante a transmissão do Teleton, no último domingo, 29.

"Será que a Sandy foi agredida por um ferro de passar roupas?", publicou uma usuária que estava acompanhando o evento e mostrou uma foto da tela da TV.

"Amor, acho que tá bem claro que essa foto foi editada com muito mais saturação, não tá não?", rebateu a cantora, em comentário que recebeu 1,2 mil curtidas até o momento.

Confira abaixo as postagens e também uma foto publicada por Sandy no dia em que usou a maquiagem em questão:

Amor, acho q tá bem claro q essa foto foi editada com muito mais saturação, não tá, não? — Sandy Leah (@SandyLeah) 29 de outubro de 2017

Hoje no #Teleton... Sempre muito bom poder contribuir com uma causa tão importante. Por favor, ligue e faça sua doação! Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial) em Out 27, 2017 às 9:11 PDT

