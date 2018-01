Sandy e Luan Santana cantam 'A Lenda' e conquistam internautas

Sandy e Junior cantam 'A Lenda' juntos. Foto: Divulgação/Carol Caminha/Gshow

No último domingo, 22, Luan Santana e Sandy emocionaram os telespectadores ao cantar A Lenda juntos no Domingão do Faustão.

O dueto fez sucesso nas redes sociais e muitos internautas elogiaram a apresentação da música sucesso do início dos anos 2000 na voz de Sandy e Junior.

assistindo o vídeo do luan e sandy cantando a lenda pela milésima vez — cami (@melhorsorrisols) 23 de janeiro de 2017

Gente o que foi esse tiro do Luan e da Sandy cantando a Lenda? — Moça do Prédio (@anabeapam) 23 de janeiro de 2017

enaltecendo luan e sandy cantando a lenda até no fb de tão apaixonada que eu tô — Alê ☆ (@LS_MeuGoido) 23 de janeiro de 2017

sandy e luan santana cantando a lenda no faustao salvou minha vida — ninha (@anavaladares) 23 de janeiro de 2017