Sandy e Júnior desmentem suposto retorno da dupla

Cantores desmentiram o retorno da dupla Foto: Divulgação

Os cantores Sandy e Júnior desmentiram a notícia de que estariam planejando a volta da dupla que fez sucesso no país nas décadas de 1990 e 2000, que se findou em 2007.

A cantora acabou com os boatos que haviam surgido recentemente, por conta de uma participação de Júnior como instrumentista no novo trabalho de sua irmã.

"Acabei de ver no Instagram de alguns fãs uma notícia dizendo que eu e meu irmão vamos retomar a parceria. Sinto muito, mas é mentira, pessoal!", publicou em seu Twitter.

Junior também fez questão de esclarecer essa questão, uma vez que os fãs da ex dupla estavam enlouquecidos com a possibilidade da volta.

"Acordei hoje com as minhas redes sociais inundadas com uma notícia falsa. Pra variar, nêgo fazendo sensacionalismo com a história da volta da 'Sandy & Jr.', o que não é verdade. Eu acho um absurdo e falta de respeito com os fãs. Não é a minha intenção, nem nunca foi, ficar brincando com as expectativas das pessoas. Fiquei p*** com essa história. Não quero ficar brincando com o emocional de ninguém", desabafou o cantor em seu Snapchat.