Sandra Bullock doa 1 milhão de dólares para vítimas do furacão Harvey

Sandra Bullock se junta a Beyoncé e outros artistas que prometeram doações Foto: John Shearer/AP

A atriz Sandra Bullock fez uma doação de US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,2 milhões) para as forças especiais da Cruz Vermelha, como forma de ajudar as vítimas do furacão Harvey, que atingiu o sul dos Estados Unidos.

“Este é um presente incrível. Estamos muito agradecidos. São em momentos como esses que recebemos uma quantidade incrível de apoio, especialmente em tempos de desastre", disse Elizabeth Penniman, vice-presidente de comunicações Cruz Vermelha norte-americana, ao site da revista People.

"As pessoas estão vendo o que aconteceu no Texas e nossos corações estão todos com eles”, ela completou.

Sandra tem uma residência em Austin, no Texas, um dos locais atingidos pelo furacão, considerado o maior desastre natural dos Estados Unidos nesta década.

Outras personalidades já disseram que farão doações às vítimas, como a cantora Beyoncé e o ator Kevin Hart. Além disso, a banda Coldplay compôs uma música em homenagem aos afetados pelo Harvey.