Sander Mecca, cantor do grupo Twister, se apresenta em vagões do metrô de São Paulo

O Twister fez sucesso no início dos anos 2000 com a música '40 Graus'. Foto: Chico Audi/Abril Music

"Meu amor, esse amor/ Dá 40 graus de febre/ Queima pra valer...". Em 2000, esses versos não paravam de tocar nas rádios e na MTV, tornando o grupo Twister um dos queridinhos dos adolescentes na época. A banda se separou poucos anos depois, e, desde então, seus integrantes pouco foram vistos na mídia.

Porém, na última terça-feira, 4, um dos integrantes, Sander Mecca foi flagrado cantando e tocando violão em um trem da linha 2 - Verde do metrô de São Paulo. Um dos passageiros reconheceu o artista, filmou sua apresentação e compartilhou em seu Instagram.

"Toquei muito a música desse cara no rádio. Hoje peguei o metrô em SP e ele estava lá, quase irreconhecível. Ele é o Sander do grupo Twister, que fez muito sucesso no início dos anos 2000", escreveu o autor da postagem na legenda.

O próprio artista comentou a publicação. "Arte em qualquer parte. Estou também no Spotify! Quem quiser conhecer mais meu som atual, pode buscar", escreveu Mecca.

Uma publicação compartilhada por Fernando Telles (@djfernandotelles) em Jul 3, 2017 às 5:14 PDT

Relembre a música sucesso do grupo Twister: