Sam Smith confirma namoro com ator de ‘13 Reasons Why’

O cantor Sam Smith Foto: Danny Moloshok / Reuters

O compositor e cantor britânico Sam Smith confirmou nesta terça-feira, 24, em entrevista ao programa apresentado por Ellen Degeneres, o The Ellen Degeneres Show, os rumores de que estaria namorando o ator Brandon Flynn, conhecido por seu papel em 13 Reasons Why. As informações são da People.

O casal foi clicado se beijando e de mãos dadas no início do mês de outubro, em Nova York, como mostram fotos obtidas pelo site TMZ. “Não estou (solteiro), o que é estranho”, afirmou Smith, comparando as músicas de seu primeiro álbum (In the Lonely Hour, Na hora solitária, em tradução livre, de 2014) e do último (The Thrill of It All, algo como A excitação disso tudo, que será lançado em 3 de novembro).

“É estranho lançar um álbum não estando solteiro. Porque quando trouxe o In the Lonely Hour, eu estava muito sozinho. Mas agora canto músicas sobre outro cara, só que estou feliz e é bem estranho”, revelou o artista, segundo a People. Smith também completou que, no novo álbum, há “quatro ou cinco músicas sobre relações antigas” e que as outras são “para qualquer rapaz”.

Smith disse também que voltou a Londres para passar tempo com a família após ganhar o Oscar de melhor música original e aproveitou para “beijar alguns homens”, pois sua “música é sobre amor”. Ele também reconheceu o erro no discurso do Oscar quando disse que nenhum homem assumidamente gay jamais ganhou uma estatueta — na verdade, Elton John e Dustin Lance Black já haviam conquistado a façanha.