Saiba quem é o suposto 'namorado' de Dilma Rousseff

James acompanhou Dilma durante duas semanas nos Estados Unidos Foto: Reprodução/ Facebook/ james.n.green.10

As fotos de Dilma Rousseff ao lado de um homem nos Estados Unidos causaram boatos nas redes sociais. A ex-presidente está no país para dar palestras em universidades norte-americanas, como Brown, Columbia, New School, City University of New York e Harvard.

James Naylor Green, que está abraçado com a ex-presidente em um restaurante em uma foto de 12 de abril, é professor de Brown, especializado em estudos latino-americanos e ativista dos direitos LGBT. Morou no Brasil entre 1976 e 1982, quando foi um dos precursores do movimento LGBT no País e lutou contra a ditadura militar.

Homossexual assumido, Green é autor do livro Beyond Carnival: Male Homosexuality in Twentieth-Century Brazil, em tradução livre 'Além do Carnaval: Homossexualidade masculina no século vinte no Brasil'.

Em seu Facebook, o professor relata que, durante as duas semanas em que Dilma fez palestras pelos Estados Unidos, ele foi seu intérprete. "Conversamos longamente sobre o seu passado na resistência à ditadura militar, a situação atual, as eleições de 2018 e as perspectivas para a luta contra a implantação do projeto neoliberal no país", escreve.