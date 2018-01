Saiba quem é a ex-esposa de André Marques

Manuella Vieira é ex-mulher de André Marques. Foto: Reprodução/Facebook

Pelo visto, André Marques é muito discreto sobre sua vida pessoal, afinal, ele surpreendeu a todos ao revelar, na última quarta-feira, 23, que foi casado por sete anos. Entretanto, ele não quis revelar quem era a esposa.

O site Ego, porém, descobriu a identidade da ex-mulher misteriosa: Manuella Vieira, uma veterinária. Não foram descobertas muitas informações sobre a mulher pois suas redes sociais estão restritas para amigos.

Numa das fotos que estão públicas, Manuella aparece com uma camiseta em que está escrito: Medicina Veterinária. André Marques comentou na imagem: "Orgulhoso de você!".

Marques falou pela primeira vez sobre o relacionamento durante a coletiva de imprensa do The Voice Kids. "As pessoas não sabem, mas sou recém-solteiro. Não falo muito da minha vida, mas fui casado por sete anos e só estou falando agora porque me separei e vocês não vão saber quem é", disse.