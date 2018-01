Saiba como quadro feito a partir de música de Steven Tyler ajuda vítimas de abuso

'Janie's Got a Gun', da banda Aerosmith, deu origem a quadro Foto: Gus Ruelas / Reuters

Você já se perguntou qual seria a aparência de sua música preferida? E se ela fosse usada em prol da sociedade? Essa é a premissa da Soundwaves Art Foundation, fundação que une amantes da música e da arte para um mundo melhor.

Tim Wakefield é um artista plástico que produz quadros a partir dos padrões digitais de uma música formados pelas vibrações dos instrumentos e das vozes na gravação. Um dos últimos cantores a colaborar com ele foi Steven Tyler.

Tim pede para os músicos assinarem a obra de arte produzida a partir de suas músicas e o dinheiro arrecadado com a venda das peças é doado para ONGs que promovem um mundo melhor.

O artista plástico fez um quadro a partir da icônica canção Janie’s Got a Gun, do Aerosmith, banda de Tyler. O dinheiro arrecadado será revertido para o Janie’s Fund, criado pelo vocalista em parceria com a ONG Youth Villages para obter recursos para projetos de proteção a meninas vítimas de abuso físico e sexual.

Confira o quadro: