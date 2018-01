Saco de ar respirado por Adele está à venda na internet

Adele foi para a Austrália para sua turnê Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Em sua turnê na Austrália, Adele encantou seus fãs! Aproveitando a emoção de alguns em ter a cantora no país, um homem colocou à venda no eBay um saco de ar da cantora. Sim, é isso mesmo, um saco hermético que contém o ar que Adele respirou no dia 13 de março.

No saco, o vendedor colou uma etiqueta com a descrição do produto. "Saco hermético de ar. Data: 13/3/2017. Conteúdo: Adele".

Os lances chegaram a 155 dólares e, depois que o primeiro teve a ideia, outras pessoas copiaram. Resultado: no site de vendas, há vários sacos de ar respirados pela cantora. Então, quem estiver interessado pode fazer ofertas pelo oxigênio respirado pela cantora em diversos momentos.