Sabrina Sato mostra noivo cobrindo seus machucados antes de desfile

Sabrina Sato desfilando pela Vila Isabel, no Rio Foto: Mauro Pimentel/ AFP

Sabrina Sato desfilou dois dias seguidos e mostrou, nesta segunda-feira,12, em seu Instagram que a rotina deste carnaval não foi fácil. Ela publicou duas fotos com o noivo Duda Nagle. Na primeira, o casal está se beijando na avenida da Sapucaí, no Rio. No entanto, a segunda imagem não é tão glamourosa. O ator aparece fazendo um curativo nas costas da noiva.

"Você cobriu meus machucados, ajudou a me vestir e foi me ver desfilar com minha Vila Isabel. Obrigada por tanto amor", escreveu a apresentadora na rede social.

Neste domingo, 11, a apresentadora cruzou a Sapucaí, no Rio, à frente da bateria da Vila Isabel. No sábado, 10, ela já tinha passado pelo Anhembi como madrinha da Gaviões da Fiel.

Veja a publicação de Sabrina Sato:

