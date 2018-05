Sabrina Sato e irmã se emocionam ao falar sobre gravidez da apresentadora

A apresentadora Sabrina Sato se emocionou com a irmã em vídeo onde conversam sobre sua gravidez Foto: Denise Andrade/Estadão

A apresentadora Sabrina Sato publicou um vídeo em seu canal no YouTube em que conversa com a irmã e empresária, Karina Sato, sobre a gravidez de risco que está tendo. As duas acabaram se declarando uma para a outra e se emocionaram ao falar sobre o assunto.

"É até difícil falar para mim. Sabrina tem tanto amor, alegria, sentimentos positivos dentro dela, que tenho certeza que ela já é a melhor mãe do mundo. Vai ser uma criança muito amada, muito esperada. Não consigo nem raciocinar", disse a irmã da apresentadora, bastante emocionada.

"Não conseguiria seguir com essa gravidez se não fosse você. Todo mundo que trabalha com a gente entendeu que eu tive que parar tudo, parar minha vida para cuidar desse bebê. Mas acho que essa pausa é uma pausa que, talvez, o bebê precisava para se conectar comigo", respondeu Sabrina.

Veja abaixo o vídeo completo.