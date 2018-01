Sabrina Sato compra cobertura em São Paulo e planeja casamento com Duda Nagle

Sabrina Sato está planejando casamento com Duda Nagle até o final do ano. Foto: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato comprou uma luxuosa cobertura de 600 m² na região dos Jardins, área nobre de São Paulo, para morar junto com o namorado, o ator Duda Nagle.

Segundo o jornal Extra, a apresentadora pagou R$ 12 milhões pelo imóvel, que tem vista para a Avenida Paulista, um dos cartões postais da cidade.

Sabrina só vai se mudar para o imóvel junto com seu amado no final do ano, depois que eles subirem ao altar.

De acordo com uma fonte do jornal, o casal está planejando se unir oficialmente e será nessa mansão que eles vão criar o futuro filho - que eles já estão planejando.