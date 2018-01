Sabrina Sato brinca com a diferença de idade entre ela, Bruna Marquezine e Sasha 

Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e Sabrina Sato estão juntas na França Foto: Instagram/ Sabrina Sato

Sabrina Sato publicou neste sábado, 29, uma foto em que aparece de biquíni com Bruna Marquezine e Sasha Meneghel em Saint-Tropez, na França. A apresentadora explicou que o objetivo do post era parabenizar a filha de Xuxa pelo seu aniversário e ainda brincou com a diferença de idade entre elas e as amigas.

"Minhas amigas de infância. Está bom, vai... Tenho alguns meses a mais... Viva a nossa princesa", brincou a apresentadora de 36 anos. Sasha completou 19 anos nesta sexta-feira, 28, e Bruna tem 21 anos de idade.

Nesta última semana, as três brasileiras participaram do baile de gala da fundação do ator Leonardo DiCaprio pelo meio ambiente. O evento ocorreu em Saint-Tropez, na França, na quarta-feira, 26.

Veja o post de Sabrina:

Minhas amigas de infância. Tá bom vai... tenho alguns meses a mais... mas essa foto é pq foi aniversário da linda e querida @sashameneghel ! Viva nossa princesa! ❤️ Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato) em Jul 29, 2017 às 7:30 PDT

