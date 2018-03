Sabrina Parlatore revela luta contra o câncer de mama

Sabrina está lutando contra um câncer de mama. Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Sabrina Parlatore revelou ter lutado contra o câncer de mama em 2015. Em entrevista ao jornal Extra, ela disse que decidiu congelar seus óvulos antes do tratamento contra a doença, pois tinha medo de não conseguir engravidar após passar por uma cirurgia, 16s sessões de quimioterapia e 33 de radioterapia.

"A gente fez isso antes de começar o tratamento. Mas ainda não sabemos se vou engravidar, vamos ver como o meu corpo vai voltar", disse.

Casada há dois anos com Alfredo Motta, Sabrina revelou que a ajuda do marido foi fundamental para superar a doença.

"Ele ficou superpreocupado, mas tentava ter a cabeça fria. Procurou saber do que se tratava e conversou muito com os médicos. Apesar de sofrer muito, eu estava sempre com a imunidade boa, passei bem. Tive uma insônia tão terrível, mas agora o sono voltou ao normal. As funções do meu corpo estão renascendo. A sobrancelha, que caiu toda, cresceu mais cabeluda. Meus cílios, que eram clarinhos, estão enormes e nasceram pretos. Está ótimo!", explicou.

A apresentadora contou que manteve disciplina durante todas as etapas do tratamento. "Não tenho casos dessa doença na família, fui a primeira. Qualquer mudança no meu corpo eu vou ver. Sou bem preocupada, preventiva e não escondo, não fico com medo. Quis resolver o mais rápido o possível. Eu realmente senti um caroço, nunca tinha sentido nada parecido no meu peito. Liguei para a minha médica na hora. Sempre faço mamografia todos os anos. Já o exame de toque, não era com tanta frequência, dava uma checada no banho. E cuidei da minha alimentação e do meu corpo para melhorar a imunidade entre as sessões de quimioterapia. Eu tomava sempre geleia real de manhã, e isso foi espetacular. Tomava suco verde, vitamina C, graviola também é um alimento bem legal... E exercícios físicos leves. Se você puder fazer, ajuda a melhorar. Tomei todos os cuidados que me foram recomendados", lembra.

No entanto, um fator que ajudou a manter seu psicológico foi o fato dela não ter perdido a mama e nem o cabelo durante o tratamento. "O resultado da cirurgia foi excepcional, o melhor que eu poderia imaginar. E a manutenção do cabelo foi muito importante para eu passar psicologicamente bem por esse período. São tantas mudanças no corpo, sensações e mal-estar. Parece bobo, supérfluo, mas me olhar no espelho e ver que estava com cabelo foi um alento. Sou grata por conhecer e ter acesso ao Pax Man, um aparelho usado durante a quimioterapia que evita que a medicação afete a raiz", conta.

Assim como Edson Celulari, que também revelou que está lutando para superar um câncer, Sabrina conta que não parou de trabalhar em nenhum momento. "No início, era um momento muito particular, estava muito fragilizada, há muitas inseguranças, incertezas... Queria estar com a minha família, pessoas mais próximas, não estava legal para falar. Todas as vezes que ia contar a alguém, eu chorava muito. Não estava preparada para ser abordada na rua e falar com qualquer pessoa caso a notícia fosse revelada. Eu não estava pensando em revelar, achava que era uma situação muito minha, íntima. O interessante é que a minha opinião mudou muito com o passar do tempo. Comecei a observar que o meu depoimento era de grande valia para as pessoas com que eu me comunicava. Pensei: 'Puxa vida, dá para compartilhar isso com mais gente, ajudar'. Me senti um pouco com esse dever ultimamente. Não que fosse uma obrigação, mas tive vontade de falar. Veio uma força muito grande: 'Eu sou f***, olha o que eu passei. Quero gritar para o mundo que passei por isso e deu tudo certo'", finalizou.