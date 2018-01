Sabrina Parlatore diz que escondeu câncer para 'se tratar em paz'

Sabrina Parlatore Foto: Instagram / @sabrinaparlaoficial

Sabrina Parlatore, cantora e ex-VJ da MTV, falou sobre como lidou com a descoberta e o tratamento do câncer de mama que superou recentemente. Em entrevista ao The Noite na última terça-feira, 12, ela contou que soube da doença em maio de 2015, e passou por quimioterapia e radioterapia, além de uma cirurgia.

Questionada sobre os motivos de não ter revelado a doença antes, quando soube, explicou: "Para me tratar em paz, sabe? Você tá num momento tão frágil, sem energia. Não vou conseguir ficar parando para falar com todo mundo, explicar, dar satisfação, o que eu tenho, o que eu sinto, como tá, como não tá. Até porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não tinha todas as respostas."

Ela também comentou sobre a forma como a doença mudou sua vida: "Uma coisa que reaprendi foi a viver o momento presente. Isso me trouxe uma calma, uma tranquilidade, uma serenidade. Não estou mais vivendo no futuro como vivia sempre e isso está me trazendo alegria, é muito interessante."

"Ao longo do tratamento comecei a me comunicar pelas redes sociais com mulheres com o mesmo problema no Brasil e no mundo. Comecei a perceber que seria muito importante contar a minha história, poderia ser uma voz interessante para ajudar tantas mulheres que passam por isso", complementou.

Sabrina também explicou o motivo pelo qual seu cabelo não caiu por completo: "Só não perdi tudo porque usei um aparelho que tem hoje, de resfriamento, que acaba conservando a maior parte do cabelo. Mas perdi todos os pelos do corpo, porque a droga usada para terapia do câncer de mama faz cair 100% dos pelos. Você incha, são milhares de efeitos colaterais."

Assista à entrevista completa abaixo: