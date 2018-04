Ryan Reynolds vai sortear um uniforme rosa do Deadpool para combater o câncer

O ator Ryan Reynolds irá sortear um uniforme rosa do Deadpool como forma de angariar fundos para o combate ao câncer Foto: Twitter/@VancityReynolds

O ator Ryan Reynolds, que interpreta o personagem Deadpool nos cinemas, anunciou na noite da última terça-feira, 3, que vai sortear um uniforme rosa personalizado do herói como forma de angariar dinheiro para a Fuck Cancer, uma instituição que promove pesquisas e ajuda pessoas no combate ao câncer.

"Uniforme à venda. Foi usado só uma vez. Feito com amor com mais de 10 mil ursos de gelatina rosas", escreveu o ator no Twitter, divulgando o vídeo. O sorteio funciona como uma espécie de rifa, os interessados doam dinheiro por meio da plataforma Omaze e, então, ganham bilhetes que garantem participação no evento.

Conhecido por conversar com o público, o vídeo mostra Deadpool quebrando a 'quarta parede'. "Câncer é uma causa muito delicada para mim", fala Reynolds no vídeo, fazendo brincadeira com o fato de que o personagem ganha seus poderes como reação adversa a um tratamento experimental contra a doença. "Se você ganhar o uniforme, poderá fazer com ele o que sua imaginação quiser", completou, elencando algumas opções obscenas, típicas do humor do personagem.

Assista abaixo o vídeo (em inglês).