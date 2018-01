Ryan Gosling homenageia a esposa Eva Mendes ao receber Globo de Ouro

Ator dedicou o prêmio ao cunhado Juan Carlos, morto em 2016 Foto: EFE/EPA/HFPA

Ryan Gosling fez um dos discursos mais aplaudidos do Globo de Ouro desse domingo, 8, ao ser premiado na categoria de melhor ator em comédia ou musical pelo papel de Sebastian em La La Land - Cantando Estações.

Após receber a estatueta das mãos das atrizes Goldie Hawn e Amy Schumer, ele agradeceu ao apoio da esposa, a também atriz Eva Mendes, que conheceu em 2011 durante as gravações do longa-metragem O Lugar Onde Tudo Termina.

"Enquanto eu estava cantando, dançando, tocando piano e vivendo uma das melhores experiências que eu já tive em um filme, minha esposa estava criando nossa filha, grávida da nossa segunda e tentando ajudar o irmão dela a lutar contra o câncer", declarou.

Gosling ainda acrescentou: "Se ela não tivesse segurado tudo isso para que eu pudesse ter essa experiência, eu tenho certeza que outra pessoas estaria aqui no meu lugar hoje. Então, meu amor, obrigada", disse.

Em seguida, ele dedicou o prêmio ao cunhado, Juan Carlos Mendes, falecido em abril de 2016, e agradeceu à esposa e às filhas Amada, de oito meses, e Esmeralda, de dois anos.

Antes disso, o ator fez uma piada sobre ser constantemente confundido com Ryan Reynolds, indicado na mesma categoria do Globo de Ouro, e também agradeceu a parceria com o diretor do filme, Damien Chazelle, e com a colega de elenco Emma Stone. Com estreia prevista para 19 de janeiro, La La Land foi o principal premiado do Globo de Ouro de 2017.

Veja o discurso abaixo: