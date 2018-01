Ryan Gosling conta o real motivo pelo qual riu após a gafe no Oscar 2017

Ryan Gosling após o anúncio do real vencedor do Oscar 2017. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Quem reparou nas reações dos atores após o erro no anúncio do vencedor do Oscar pôde ver que Ryan Gosling deu muita risada - e ele não estava tentando esconder sua frustração por La La Land, filme no qual é protagonista, não ter vencido o prêmio.

Durante evento em Las Vegas na última quarta-feira, 22, o ator revelou o verdadeiro motivo. "O que realmente aconteceu enquanto eu estava assistindo, foi surreal de qualquer forma, eu estava assistindo às pessoas começarem a ter essa reação de pânico na multidão e caras vindo com fones de ouvido e eu senti que alguém havia se ferido. Eu pensei que era uma situação médica, e eu pensei no pior cenário", disse.

Mas então ele ouviu que Moonlight era o verdadeiro vencedor e começou a rir. Gosling ainda explicou que não ficou triste por La La Land não ter sido o verdadeiro ganhador do prêmio.

"Sinceramente, eu estava tão assustado que Moonligh ganhou. Eu conheço o diretor [Barry Jenkins], nós já trabalhamos juntos antes. É um filme inovador, feito para ganhar milhões de dólares, uma realização incrível e eu estou muito feliz por eles terem sido reconhecidos", contou.