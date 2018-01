Russomanno discute com apresentador durante entrevista ao vivo

Foto: Estadão

O clima entre jornalistas e candidatos a prefeitura de São Paulo está pesado. Depois da saia justa entre Doria e Tralli, no SPTV, da Globo, hoje Celso Russomanno arrumou confusão no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes.

O primeiro tema abordado foi o polêmico vídeo do candidato PRB tentando comprar apenas um rolo de papel higiênico, que tirou da embalagem. Quando a atendente do estabelecimento se recusa a passar a compra, ele a hostiliza. Russomanno não gostou das perguntas feitas pelos apresentadores José Paulo de Andrade, Salomão Ésper, Rafael Colombo e Fabio Pannunzio e, para argumentar, passou a interrompê-los.

O clima piorou quando ele foi questionado por Pannunzio sobre um bar do candidato em Brasília. No entanto, o apresentador foi interrompido novamente. "Você está mentindo, isso é uma mentira", disse Russomanno. O apresentador perguntou se o deputado federal não o deixaria terminar e, mais uma vez, Russomanno o acusou de mentiroso.

Como a saia já estava justa demais, a equipe chamou o intervalo. Na volta, os gritos do candidato vazaram: "você me respeita! Me respeita", dizia.