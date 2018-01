Rupert Grint diz que não consegue mais gostar dos filmes de 'Harry Potter'

Rupert Grint. Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

O ator Rupert Grint, conhecido por interpretar Ron Weasley em Harry Potter, disse que não consegue mais gostar dos filmes nos quais atuou.

"Eu acho que estar nas coisas as estraga para mim. Eu não consigo mais gostar de Harry Potter, não como um fã. Não é a mesma coisa", falou ele à Cosmopolitan.

Grint ainda disse que não sonhava em atuar. "Nunca foi algo que eu realmente sonhei. Quer dizer, eu me apaixonei enquanto estava atuando. Mas eu definitivamente pensei: 'É isso mesmo o que eu quero?'"

Questionado sobre o assédio dos fãs, ele diz que lidava melhor com isso quando era mais novo, mas hoje é mais difícil. "Eu acabo tendo que tirar selfies com fãs na maioria das vezes, mas eu não costuamava ligar, se isso faz as pessoas felizes. Mas eu odeio quando as pessoas tiram foto sem pedir antes. Era muito mais legal quando eu tinha uns 11, 12 anos, mas ficou mais difícil na adolescência. Às vezes, você só quer ser invisível", falou.

Nesse caso, é uma pena que a capa de invisibilidade de Harry não esteja a venda.