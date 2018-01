Rupert Grint afirma que segue sendo confundido com cantor Ed Sheeran

Rupert Grint estrelou clipe de Ed Sheeran, Lego House. Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Rupert Grint, o Ronny Weasley da série Harry Potter, revelou que segue sendo confundido com o cantor e compositor britânico Ed Sheeran. Em entrevista ao programa The Late Show with James Corden, o ator mostrou que acha a situação engraçada.

Leia também: Emma Watson explica hábito engraçado que tinha durante as filmagens de Harry Potter

"É meio 50/50 agora. As pessoas me param e pode acontecer as duas coisas, posso ser Ed ou posso ser eu", disse, entre risos. Para ilustrar a situação, Rupert contou quando foi confundido pelo artista Leo Sayer. "Leo Sayer veio até mim e disse que ama minha música. Ele com certeza pensou que eu era Ed. Então, eu entrei na brincadeira", disse Rupert.

Confira na entrevista, com legendas em inglês:

A semelhança entre os dois, de fato, pode pegar os desavisados de surpresa.

I changed my profile picture XD Uma publicação compartilhada por Rupert Grint (@rupertgrint_official) em Jun 15, 2013 às 9:42 PDT

Playing the Brit awards tonight, debut-ing something special, tune in x Uma publicação compartilhada por Ed Sheeran (@teddysphotos) em Fev 22, 2017 às 9:08 PST

Contribuiu para acentuar ainda mais a confusão entre os dois quando Rupert apareceu no clipe Lego House, de Ed Sheeran.