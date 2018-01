Rumor negado: Julia Roberts não brigou com Susan Sarandon

Susan Sarandon (esquerda), Julia Roberts e Ed Harris, protagonistas em Lado a Lado (1998). Foto: Brad Rickerby/Reuters

Com um quê de rivais no longa Lado a Lado (Stepmom, 1998), Susan Sarandon e Julia Roberts pareciam ter firmado um pé de briga também no set de filmagem. Era o que se falava há quase 20 anos, até que nessa semana Susan confirmou, em seu twitter, que a briga nunca aconteceu. O que de fato ocorreu foi uma mentira, vinda da equipe de relações públicas da atriz.

“A mídia disse que Julia e eu nos odiamos durante as filmagens de Lado a Lado. Descobri que foi um fato criado e divulgado pela minha própria equipe de RP", publicou a atriz Susan em seu Twitter oficial

Susan Sarandon retomou o rumor de desentendimento com Julia Roberts quase 20 anos depois. Foto: twitter.com/@susansarandon

Na época, Susan disse à Entertainment Weekly, que entendia a necessidade de uma novidade, ainda que fosse mentira. "Ninguém quer a verdade", disse a atriz, que reclamou pela qualidade da mentira. "Deêm-me uma mentira melhor. Essa foi um bocejo".

Tanto Susan quanto Julia disseram entender o que se passava. "Quando você faz um filme com um homem famoso, dizem que vocês estão transando. Quando atua ao lado de uma mulher, afirmam que vocês estão brigando". Julia ainda disse à publicação: "nós preferiríamos que dissessem que estávamos transando".