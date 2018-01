Ruby Rose tem reação no rosto por conta de uso excessivo de celular

A atriz australiana Ruby Rose compartilhou no Instagram como ficou o seu rosto após uma reação alérgica em decorrência do uso excessivo de telefone celular Foto: Instagram/@rubyrose | Mario Anzuoni/Reuters

A atriz australiana Ruby Rose, conhecida por interpretar a Stella no seriado Orange is the New Black, da Netflix, compartilhou no seu Stories do Instagram uma reação alérgica que teve no rosto por conta do uso excessivo de celular quando estava promovendo seu novo filme, A Escolha Perfeita 3.

“Sim, isso é uma droga, mas pra mim. Não entendo porque isso está incomodando tanto as outras pessoas”, escreveu a atriz. “Eu sou uma humana, acontece. Um lado do meu rosto está legal e outro está uma zona”, continuou.

“Meu dermatologista disse que é uma reação alérgica às bactérias presentes no telefone por conta das inúmeras entrevistas que dei sobre A Escolha Perfeita 3 e também por causa das fronhas dos travesseiros de hotéis”, disse Rose.

A atriz fez o post para rebater os comentários que a acne no rosto é em decorrência de um possível distúrbio alimentar. “Os veículos que disseram que eu estava com distúrbios alimentares foram irresponsáveis com os inúmeros casos que realmente acontecem diariamente”, criticou a atriz.