Rouge lança ‘Bailando’, primeira música inédita após retorno da banda em 2017

A banda Rouge lançou neste último domingo, 4, o clipe da música Bailando, a primeira inédita desde a volta da banda em outubro de 2017. A música foi lançada durante a participação do quinteto formado por Lissah Martins, Fantine Thó, Karin Hils, Aline Wirley e Luciana Andrade no Domingão do Faustão. Essa foi a primeira vez do grupo da Globo.

A música foi composta por Umberto Tavares, que trabalhou com cantores consagrados como Anitta (Paradinha, Bang), Nego do Borel (Você Partiu Meu Coração) e Ludimilla (A Danada Sou Eu).

Formado em 2002, no programa Popstar, do SBT, o Rouge vendeu mais de seis milhões de discos e colecionou músicas de sucesso, como Ragatanga e Brilha La Luna.

