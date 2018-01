Rouge assina contrato com gravadora e relançará todos seus discos

Rouge Foto: Divulgação / Sony

Após assinar um contrato em parceria com a gravadora Sony Music, o grupo Rouge irá relançar todos os seus quatro álbuns na próxima sexta-feira, 1º de dezembro, por meio de plataformas de música digital.

Aline, Karin, Fantine, Li e Lu, as cinco integrantes, fizeram sucesso arrasador no País no começo da última década, graças aos álbuns Rouge (2002), C'Est La Vie (2003), Blá Blá Blá (2004) e Mil e Uma Noites (2008).

Além do hit Ragatanga, o grupo, que se formou no reality show Popstar, exibido pelo SBT, também fez sucesso com Um Anjo Veio Me Falar e Brilha lha Luna.