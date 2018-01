Rosamaria Murtinho desmaia durante peça e é levada para o hospital

Rosamaria Murtinho passou mal durante espetáculo e foi levada para o hospital Foto: Divulgação|Globo

Rosamaria Murtinho, de 76 anos, desmaiou enquanto fazia o espetáculo Dorotéia, no Teatro Tom Jobim, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Segundo o colunista Leo Dias, a atriz fazia a peça normalmente na última sexta-feira, 15, quando caiu de uma cadeira e deitou no chão com a mão no coração.

O público pensou que aquilo fazia parte do espetáculo, até sua colega de elenco, a atriz Letícia Spiller, chamar por um médico na plateia. As luzes se acenderam e três médicos logo se apresentaram para socorrer a atriz.

Após receber os primeiros socorros no palco, Rosamaria foi levada imediatamente para o hospital Copa D' Or, onde passou por exames. "Foi uma queda de pressão. Eu quebrei duas costelas e coloco uma faixa para imobilizar. Neste dia, estava com uma fita de lycra, que apertou muito. Tenho refluxo e a pressão acabou caindo. Mas foi só um susto. No dia seguinte, eu voltei a encenar a peça", disse Rosamaria.

