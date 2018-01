Ronnie Wood se inspirou em Rod Stewart para ter mais filhos

Ronnie Wood será pai pela quinta vez Foto: Bang Showbiz

Rod Stewart inspirou Ronnie Wood a ter mais filhos.

A esposa do roqueiro dos Rolling Stones, Sally Humphries, está prevista para dar à luz filhas gêmeas logo depois que ele completar 69 anos em junho e ele credita seu ex-colega na banda de rock Faces - que tem oito filhos de vários relacionamentos, incluindo os meninos Alastair, 9, e Aiden, 5, com a esposa Penny Lancaster - por encorajá-lo a iniciar um novo capítulo tão tarde na vida.

Ronnie disse: "Sim, a pessoa que incitou essa revolta é Rod. Assim que conheci Sally, ele estava em cima de mim para eu pedir a mão dela em casamento. Então, logo que nos casamos, ele começou a nos dizer que tínhamos de ter filhos".

No entanto, o músico do sucesso 'Brown Sugar' é grato pelo apoio de seu amigo.

Ele acrescentou: "Ele e Penny têm sido completamente parceiros, desde que contamos a eles pela primeira vez".

E Ronnie - que tem os filhos adultos Jesse, 39, de seu primeiro casamento com Krissy Findlay, Leah, 37, e Tyrone, 32, com a segunda esposa Jo Wood, além do filho adotivo Jamie, 42 - admitiu que ele "não imaginava" que seria pai novamente.

Ele acrescentou à revista 'HELLO!', da Grã-Bretanha: "Sou tão abençoado e estou tão animado que isso está acontecendo para mim em meu tempo de vida. Não imaginava que isso iria acontecer e que presente maravilhoso nos foi dado".