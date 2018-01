Romário faz cirurgia, aparece magro em fotos e impressiona; confira

Romário aparece com nova forma física ao lado de fãs. Foto: Reprodução/Instagram

Várias fotos de Romário estão circulando na internet e chamaram a atenção pela sua magreza. A mudança, contudo, não é por motivo de doença - ao menos, não o que você pode ter pensado. O senador e ex-jogador de futebol se submeteu a uma cirurgia bariátrica para controlar a diabete e perdeu 10 kg como resultado.

Em entrevista ao Globo Esporte, Romário contou que perdeu todo esse peso em apenas 45 dias. "Minha diabetes chegou a 400, então eu decidi fazer essa cirurgia. Estava com quase 80 quilos e hoje estou com 70, 69. Eu não tinha esse peso há uns 15 anos", disse o ex-craque. "Agora tenho feito tudo que os médicos têm pedido. (Venho) Me alimentando muito bem)", declarou.

A cirurgia aproxima o estômago a uma parte do íleo, o pedaço final do intestino delgado. O resultado é o estímulo da ação da insulina no pâncreas, o que diminui o diabetes.

Em comunicado à imprensa, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem) e a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso) afirmam que "não há evidências robustas e de longo prazo que comprovem a segurança e eficácia de cirurgia bariátrica no tratamento da diabete tipo 2 para pacientes com IMC abaixo de 35 kg/m2, considerando quaisquer técnicas cirúrgicas, regulamentadas ou não regulamentadas."

