Romário convidará Anitta e Valesca Popozuda para audiência no Senado

O senador Romário Faria Foto: Dida Sampaio / Estadão

O senador Romário Faria (PSB-RJ) convidará alguns dos principais nomes do funk no Brasil, como Anitta, Valesca Popozuda, Bochecha e Tati Quebra Barraco, para participar de uma audiência no Senado Federal.

"Eu, como carioca nato e eterno funkeiro, faço questão de defender essa bandeira. A ideia é convidar o maior número de pessoas que fazem parte deste segmento no nosso País", comentou durante o expediente.

Além dos nomes já citados, também serão chamados Mc Marcinho (autor de Glamurosa), Cidinho e Doca (Rap da Felicidade), MC Koringa (Pra Me Provocar), MC Bob Rum (Rap do Silva), o doutor em antropologia social Hermano Vianna, a antropóloga Mylene Mizrahi, a produtora Carol Sampaio e Marcelo Alonso, cidadão que foi autor da proposta de criminalização. O documento contou com mais de 20 mil apoios na internet e gerou revolta entre fãs do gênero, incluindo a cantora Anitta, que fez duras críticas: "22 mil desinformados que estão precisando sair do conforto de seus lares para conhecer um pouquinho mais do nosso país".