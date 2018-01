Roberta Miranda posta 'nudes' no Instagram

Roberta Miranda postou nudes no seu perfil do Instagram. Foto: Rosa Marcondes/Estadão

A cantora Roberta Miranda é usuária assídua das redes sociais e adora 'causar' no Instagram, com fotos muito divertidas e poses inusitadas. Na madrugada desta quarta-feira, 11, ela resolveu ir além e postou um 'nude'.

Ela tirou uma foto no espelho apenas de top e sem calcinha, com uma figurinha cobrindo as partes íntimas. A foto tem mais de 13 mil curtidas e, nos comentários, muitos elogios.

"Gostei assim bem debochada e bonita, quem não quiser ver não olhe, eu vi eu gostei, bonita", disse um dos seguidores, enquanto outros falavam: "Parabéns, linda". Um comentário ainda dizia: "Roberta dorme no formol".

Depois, ela postou outra imagem de suas pernas, para provar que sua beleza é natural. "Aqui! Não tem fotoshop (sic) não tem celulite tem é genética! Cuidados com o corpo, alimentação cuidados com a alma", disse na legenda.

Ahhhh!!! LA VEM PUXÃO DE ORELHAS!! VOU PRA DEBAIXO DA CAMA PSIU!!!Kkkk O VERÃO , OU MELHOR!! ,#aRobertachegou Uma foto publicada por Roberta Miranda (@robertamiranda) em Jan 10, 2017 às 5:48 PST