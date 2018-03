Roberta Miranda dá bronca em fã que fala mal de cachorro

A cantora Roberta Miranda Foto: Ione Lacerda/Divulgação

Roberta Miranda fez uma pausa na correria de trabalho para fazer um desabafo nas rede sociais, na última segunda-feira.

Em um vídeo no Instagram, a cantora falou sobre o amor que tinha por Bob, seu primeiro cachorro, e também sobre a conquista de Robert, mais de 20 anos depois. Foi nesse contexto que ela aproveitou para detonar um fã que tem deixado mensagens negativas sobre os animais.

Aqui vai um recado para um fã, e ele sabe quem é, que fica entrando inbox, fica entrando no direct e fica falando besteira (sic) sobre cachorro. Eu gostaria que me respeitasse, porque se não me respeitar, eu vou colocar para todo mundo ver o que ele diz. Na minha vida pessoal, ninguém se mete, nem a minha família se mete. Portanto, eu devo ao fã o meu talento”, disse ela em vídeo.

Assista: