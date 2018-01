Robert Downey Jr., Chris Evans e Gwyneth Paltrow visitam fã com câncer

Foto: Reprodução/Instagram @gwynethpaltrow

Na última segunda-feira, os atores de Vingadores Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, e Chris Evans, o Capitão América, visitaram Ryan Wilcox, um garoto de 18 anos que foi diagnosticado com leucemia pela segunda vez. A atriz Gwyneth Paltrow, que interpreta Pepper Pott na trilogia Homem de Ferro, também estava junto.

O trio viajou a San Diego, na Califórnia, para vistar Ryan. A atriz foi a primeira a saber sobre o garoto, que postou sua história nas redes sociais, pedindo para conhecer as estrelas do filme, usando a hashtag #ryanstrong. Depois de ler a história da luta contra o câncer do pequeno fã, a atriz prometeu ajudá-lo a conhecer o Homem de Ferro e o Capitão América.

Então, a promessa foi cumprida. "Ela me disse que era um presente de uma mãe para outra", disse a mãe de Ryan, Amy Wilcox, a Associated Press. "Ela sabia quão feliz eu iria ficar de ver Ryan tão feliz".

Ao chegar na casa dos Wilcox, Chris Evans disse: "E aí amigo? Nós estávamos na vizinhança e pensamos em passar por aqui". O menino, que estava vestindo uma camiseta com a estampa do Capitão América, respondeu com um oi. Paltrow abraçou a mãe do menino enquanto os atores entraram na sala da residência. Os atores passaram cerca de uma hora na casa conversando com o fã.

Os atores ficaram cerca de uma hora conversando com Ryan Wilcox. Foto: Amy Wilcox via AP

Na terça-feira, 24, em entrevista a AP, Ryan ainda estava extasiado em relação ao dia que ele descreve como o melhor de sua vida: "Foi muito legal estar com eles. Eles realmente me colocaram para cima. Eu vou vencer essa luta".

Wilcox foi diagnosticado com um tipo raro de câncer no sangue aos 16 anos. Sua mãe disse que o câncer pode ter sido resultado dos tratamentos de quimioterapia pelos quais ele passou enquanto lutava contra um tumor no cérebro aos três anos.

"Força não vem realmente dos músculos", Wilcox disse, repetindo a frase que estampa camisetas vendidas para arrecadar fundos para seu tratamento. "Ela vem do seu espírito, do seu coração e do amor".

*Com informações da Associated Press.