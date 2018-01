Robbie Williams: 'Eu preenchi um pouco, usei um pouco de botox e fiz algo que não me deixa nem mexer

Robbie Williams confessou que já usou botox e fez preenchimento Foto: Bang Showbiz

Robbie Williams confessou que já usou botox e fez preenchimento. O cantor de 42 anos admitiu que faz de tudo pra ser jovem e por conta dos tratamentos estéticos que fez não consegue mais mover sua testa.

De acordo com o Daily Mail, Robbie comentou durante a premiação Attitude Awards, em Londres: "Eu preenchi um pouco, usei um pouco de botox e fiz algo que não me deixa nem mexer a testa".

Robbie, que retornou para as paradas musicais com o novo álbum "The Heavy Entertainment Show", revelou recentemente que ainda se importa com sua aparência física.

"Meu cérebro oscila com neuroses, preocupações e pânicos. A preparação para este álbum levou três anos e eu tenho cerca de 75 canções. Mas cada vez que eu fui para o estúdio, foi sob a pressão de: 'Você está voltando, você está fazendo um álbum, é melhor que seja um sucesso, você tem 42 anos, você é gordo, seus olhos são caídos, vai e escreva um coro maior'. É um lugar desconfortável para se estar, mas isso me faz seguir em frente".

E o astro, que é pai de Teddy, 4, e Charlton, 23 meses, com a esposa Ayda Field, 37, admitiu que sua dieta para a última turnê não deu muito certo.

Ele explicou: "Meses atrás, eu passei por essa dieta e funcionou, mas é meio que extrema. Eu perdi 7kg em cinco dias. E então eu acordei uma manhã e pensei: 'Isso é estranho, há uma imagem polaroid na minha cabeça comigo e algumas uvas e um pouco de manteiga de amendoim. Isso é estranho, por que não aconteceu'. No segundo dia eu acordei, fui ao banheiro e havia migalhas na banheira. Na terceira noite, eu acordei na geladeira e estava comento a noite toda. Eu comi nove quilos em uma noite, sem saber. Dito isto, estou cuidando de mim. Estou sem comer carboidratos, açúcar, menos diversão. Estou com essas roupas que usava na década de 90".