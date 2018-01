Rob Kardashian e Blac Chyna terão um menino

Foto: Reprodução/ Instagram

O casal Rob Kardashian e Blac Chyna terá um menino, de acordo com o pai da modelo, Eric Holland. Em entrevista à revista Now, ele disse que o genro está muito animado com a ideia de ter um filho.

Ele será o primeiro Kardashian desde que a família ficou famosa. Rob é o único homem entre os irmãos, por isso, apesar de Kim ter dois filhos e Kourtney três, nenhum deles leva o sobrenome.

Blac Chyna e Rob estão noivos desde abril, quando a modelo descobriu que estava grávida. Antes disso, eles estavam juntos há quadro meses.