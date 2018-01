Rita Ora é flagrada em clima de intimidade com Lewis Hamilton

Rita Ora foi flagrada em clima de intimidade com o piloto. Foto: Reprodução/Instagram

Rita Ora foi flagrada em clima de intimidade com Lewis Hamilton. A cantora alimentou especulações de que está namorando o piloto de Fórmula 1 depois que um vídeo deles durante férias em Montenegro veio à tona, no qual o piloto foi visto com os braços ao redor dela e esguichando uma mangueira na cantora.

Uma fonte disse ao jornal The Sun: "Eles pareciam muito confortáveis e estavam flertando um com o outro. Ficou claro que Rita tinha tomado umas bebidas e Lewis estava adorando cada segundo disso. Embora talvez eles não sejam um casal, eles estavam claramente se divertindo. Eles tinham enormes sorrisos estampados no rosto".

Rita e Lewis viajaram de volta para o Reino Unido no início desta semana no jato particular do piloto e se hospedaram na casa da família da cantora.

A cantora compartilhou uma série de imagens da suas férias, mas elas não mostraram ou mencionaram Lewis em nenhum momento. O piloto também compartilhou uma foto em sua conta no Instagram, mas não revelou onde era ou com quem ele estava.