Rita Ora é a nova apresentadora do 'America's Next Top Model'

A cantora será a substituta de Tyra Banks como anfitriã do novo America's Next Top Model. Foto: Bang Showbiz

A cantora Rita Ora, - que deixou a versão britânica de The X Factor UK no início deste ano para se concentrar em sua carreira musical - irá substituir a supermodelo Tyra Banks na atração de TV icônica dos Estados Unidos, America's Next Top Model.

Segundo o jornal The Sun, a cantora está 'em seu mundo dos sonhos' por conseguir esse posto, que mistura suas duas paixões: moda e música.

Uma fonte ligada ao jornal britânico ainda completou: "Os chefões de programa queriam injetar um pouco de ar fresco de volta ao formato e veem Rita como o novo rosto perfeito. Ela irá lançar um novo single mais tarde esse ano para coincidir com a divulgação da atração".

Em 12 anos, America's Next Top Model teve 22 temporadas, antes do cancelamento feito pela rede CW em 2015.

No entanto, o reality show foi resgatado novamente pelo canal VH1 e a ex-apresentadora Tyra permanecerá como produtora executiva. Ela ficou responsável por encontrar sua sucessora e comentou no início deste ano, sobre a sua procura.

"Estou ansiosa para identificar essa pessoa e trazer de volta o programa. Fãs do reality, vocês exigiram que a atração voltasse e a VH1 respondeu à chamada. Preparem-se para um renascimento feroz", comentou a íconica apresentadora.

Na série de sucesso, aspirantes a modelo competem pelo título de America's Next Top Model e a vencedora recebe a oportunidade de começar sua carreira.

A notícia sobre o novo trabalho de Rita veio à tona um dia depois que ela foi hospitalizada por exaustão.

A cantora utilizou o Instagram para revelar que estava sendo tratada com medicação intravenosa e descansando um pouco, depois de um dia "difícil".