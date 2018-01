Rita Cadillac faz tratamento de R$ 100 mil e perde 10,5kg

Rita Cadillac, ex-chacrete, passou por tratamento estético oferecido por novo quadro do Programa do Gugu Foto: Janete Longo/AE

Após passar dois meses sob tratamento estético, a ex-chacrete Rita Cadillac, de 62 anos, apareceu com 10,5kg a menos, cabelos diferentes, dentes clareados e redução da papada.

A ex-dançarina participou do quadro Cem Mil Para Mudar, do Programa Gugu. Ao todo foram gastos R$ 100 mil entre cirurgias, facetas de porcelana nos dentes, clareamento e implantes, aspiração de papada, correção das pálpebras e mini lifting no rosto. Também houve despesa com nutricionista e marmita encomedada, academia e personal.

Veja o antes e depois compartilhado por Rita em suas redes sociais.

Essa é pra mim olhar sempre que for meter o pé na jaca com comida kkkk em outubro e agora obrigada a todos da produção do @Programadogugu e todos os médicos envolvidos Uma publicação compartilhada por ritacadillac (@ritacadillac) em Mai 24, 2017 às 1:45 PDT

Ela foi a primeira convidada do novo quadro do Programa Gugu, exibido na Record.