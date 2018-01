Rihanna publica fotos nua para divulgar novo clipe

Foto: Reprodução Instagram

A cantora Rihanna publicou em sua conta de Instagram fotos em que aparece nua, fumando e segurando uma arma. O material serve para divulgar o novo videoclipe da música Needed Me, lançada em seu canal de YouTube nesta quarta-feira, 20.

Trata-se do terceiro clipe de ANTI, seu álbum mais recente, lançado em janeiro. Needed Me conta com a direção de Harmony Korine, conhecido por seu trabalho em Spring Breakers: Garotas Perigosas.

Confira abaixo o clipe as fotos de Rihanna:

#NEEDEDMEVIDEO by Harmony Korine #TODAY #NOON #VEVO Uma foto publicada por badgalriri (@badgalriri) em Abr 20, 2016 às 6:06 PDT

#NEEDEDMEVIDEO by Harmony Korine #TODAY #NOON #VEVO Uma foto publicada por badgalriri (@badgalriri) em Abr 20, 2016 às 6:01 PDT

#NEEDEDMEVIDEO by Harmony Korine #TODAY #NOON #VEVO Uma foto publicada por badgalriri (@badgalriri) em Abr 20, 2016 às 6:01 PDT

#NeededMe #NOON #VEVO Uma foto publicada por badgalriri (@badgalriri) em Abr 20, 2016 às 12:38 PDT

#NEEDEDMEVIDEO by Harmony Korine #TODAY #NOON #VEVO Uma foto publicada por badgalriri (@badgalriri) em Abr 20, 2016 às 12:31 PDT

Just because it’s 420 #NEEDEDME #NOON #VEVO Uma foto publicada por badgalriri (@badgalriri) em Abr 20, 2016 às 12:29 PDT