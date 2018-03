Rihanna é tietada por campeão do UFC na Irlanda

Conor McGregor e Rihanna curtiram o encontro em Dublin Foto: Instagram/Reprodução

Rihanna recebeu uma visita especial no camarim do show que fez em Dublin, capital da Irlanda. Campeão peso pena do UFC, Conor McGregor aproveitou a visita da cantora à sua cidade nesta quarta-feira, 22, para tietar a estrela. "Uma honra conhecer a mulher número um peso por peso do mundo se apresentar nesta noite. Ela não está para brincadeira!", escreveu no Instagram.

A cantora retibuiu a gentileza e também fez uma postagem na rede social para registrar o encontro. "Conheci Conor McGregor na última noite! Muito coração! Obrigado pelas palavras gentis!", teclou Rihanna. Somadas, as publicações têm 1,168 milhão de curtidas - 315 mil na página do lutador e 853 mil na dela.

Veja abaixo as publicações:

An honour to see the pound for pound number 1 female in the game perform tonight!! This woman ain't playin!! #AntiWorldTour @badgalriri Uma foto publicada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) em Jun 21, 2016 às 5:09 PDT