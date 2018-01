Rihanna é primeira mulher a chegar a 20 milhões de inscritos no Youtube

Foto: Wilson Júnior | Estadão

Uma das cantoras mais populares do planeta, Rihanna atingiu mais uma importante marca em sua carreira, tornando-se a primeira mulher a chegar a 20 milhões de inscritos em seu canal oficial do Youtube.

No momento, o perfil já conta com mais de 20.080.000 inscritos, e disponibiliza quase 100 vídeos que somados chegam à casa dos bilhões em visualizações.

Em uma postagem no Instagram, Rihanna comemorou o feito e sugeriu aos fãs que conferissem seu videoclipe mais recente, "Kiss It Better".